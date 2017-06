Wonder Woman: Gal Gadot está agradecida por La Mujer Maravilla a pesar de su injusto salario [VIDEOS y FOTOS]

Hace unos días, Gal Gadot estuvo en el ojo de la tormenta pero no por su excelente interpretación en Wonder Woman, si no por un problema con la igualdad de género entre las estrellas de Hollywood. Y es que sí, al igual que en muchos otros rubros, el cine también paga más a los actores hombres que a las mujeres.

Según reveló el sitio web Decider.com, la protagonista de Wonder Woman solo obtuvo un salario de 300 mil dólares por la exitosa película. La indignación se esparció cuando compararon su sueldo con el de Henry Cavill, quien ganó 13 millones por El Hombre de Acero.

Muchos consideraron esto una clara injusticia pues Wonder Woman ha logrado recaudar 600 millones de dólares desde su estreno, mientras El Hombre de Acero consiguió un total de 291 millones. ¿Será cierto que los hombres ganan más que las mujeres independientemente de la calidad de su trabajo?

You have created so much that will last forever. Wonderful things. Your values are left in your movies , your friends and most of all your special beautiful family. The love you have for people, kindness and selflessness are your legacy to us. Thank you Zack. Love you always . Una publicación compartida de Gal Gadot (@gal_gadot) el 22 de May de 2017 a la(s) 5:44 PDT

Una fuente relacionada con la realización de Wonder Woman reveló a CNN que Gal Gadot recibió al menos lo mismo que Cavill para sus primeras películas. ‘Los actores y actrices primerizas en una franquicia acuerdan salarios apropiados que después se basan finalmente en el éxito de la franquicia’, explicó. Esto quiere decir que los 300 mil dólares solo son una base y que las ganancias aumentarán conforme la película las genere.

Sleepless night , colic 3 months old baby and an early wake up by my 5 year old. Went to the garden to get some fresh air with my coffee to help me wake up and now watching The Cat In The Hat with my daughter. It always amazes me how the most simple things are the ones to make us the happiest . 📸 taken by my other sleepy half @jaronvarsano 😊😳😴😘👶🏼👧🏼❤🍭👻 Una publicación compartida de Gal Gadot (@gal_gadot) el 17 de Jun de 2017 a la(s) 10:08 PDT

Sea como sea, Wonder Woman ya superó con creces a El Hombre de Acero, por lo que Gal Gadot debería estar recibiendo una fortuna. Y aunque aún la actriz ni sus representantes se han pronunciado al respecto, TMZ la abordó en la calle y le preguntó sobre el polémico tema.

Diana – Princess of Themyscira! 💥⚔ #WonderWoman Una publicación compartida de Gal Gadot (@gal_gadot) el 27 de Abr de 2017 a la(s) 4:44 PDT

‘Estoy muy feliz y agradecida’, se limitó a decir Gal Gadot sin dar ninguna explicación sobre su sueldo. Según TMZ, sus managers esperan renegociar el acuerdo de la actriz para las próximas películas de Wonder Woman.

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.