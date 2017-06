Wonder Woman: Gal Gadot es una ‘madre maravilla’ e inspira a otras mujeres para que lo sean [VIDEO y FOTOS]

Gal Gadot, la actriz que interpreta a la Mujer Maravilla en Wonder Woman, demostró que además de encarnar a la perfección a la superheroína, también sabe ser una maravillosa madre. Así se pudo ver recientemente en su cuenta de Instagram donde publicó una imagen suya claramente desvelada.

La artista israelí, que fue reina de belleza en su país durante sus años de juventud, estaba embarazada de cinco meses cuando rodó Wonder Woman. El pasado marzo dio a luz a su pequeña hija Maya, durante los primeros trabajos de promoción de la exitosa película.

Desde ese momento su familia creció y ahora son tres personas quienes la llenan de amor. Su esposo, el empresario Yaron Versano, su hija mayor Alma de seis años y la pequeña y recién llegada Maya, de tan solo tres meses.

3 in 2 in 1 photo. Strike a pose! 🤰🏻💃🏻✌🏼 Una publicación compartida de Gal Gadot (@gal_gadot) el 19 de Mar de 2017 a la(s) 6:24 PDT

Como es de esperar, los primeros meses después del alumbramiento son los más difíciles para las madres. Y es que se tienen que desvelar cuidando a sus bebés por los frecuentes cólicos, adaptación de horarios de sueño, hambre, entre otras necesidades de los recién nacidos.

And then we were four... She is here, Maya. I feel so complete blessed and thankful for all the Wonders in my life #family #newborn #grateful Una publicación compartida de Gal Gadot (@gal_gadot) el 20 de Mar de 2017 a la(s) 11:43 PDT

Y a pesar de su fama y dinero, Gal Gadot no fue la excepción. La actriz de Wonder Woman publicó una foto suya con la cara lavada para inspirar a otras mujeres que pasan por este complicado momento.

Diana – Princess of Themyscira! 💥⚔ #WonderWoman Una publicación compartida de Gal Gadot (@gal_gadot) el 27 de Abr de 2017 a la(s) 4:44 PDT

‘Trasnochada. Cólicos de una bebé de tres meses y una de 5 años que se despertó temprano. Vine a mi jardín a respirar un poco de aire fresco con mi café para ayudarme a despertar y a estar lista para ver The Cat in the hat con mi hija. Siempre me asombra cómo las cosas más simples nos hacen más felices’, escribió Gal Gadot junto a la fotografía que ya tiene 1.2 millones de Me Gusta.

Sleepless night , colic 3 months old baby and an early wake up by my 5 year old. Went to the garden to get some fresh air with my coffee to help me wake up and now watching The Cat In The Hat with my daughter. It always amazes me how the most simple things are the ones to make us the happiest . 📸 taken by my other sleepy half @jaronvarsano 😊😳😴😘👶🏼👧🏼❤🍭👻 Una publicación compartida de Gal Gadot (@gal_gadot) el 17 de Jun de 2017 a la(s) 10:08 PDT

