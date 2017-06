Wonder Woman: Gal Gadot sin maquillaje ni retoques de photoshop en Instagram [FOTOS]

Gal Gadot es una de las mujeres del momento. Y es que la actriz israelí no solo se ha llevado los buenos comentarios por su papel en la película Wonder Woman, también causa admiración por su actitud natural y humilde fuera de cámara. Ahora compartió una foto en su cuenta de Instagram en la que no hay ni maquillaje ni retoques.

La Mujer Maravilla se encuentra en los cines, pero la actriz vive con todas las deberes que una madre realiza. Ver los dibujos animados preferidos de su hija es una de estas tareas que realiza y no necesita maquillaje para cumplirla.

“Trasnochada. Cólicos de una bebé de tres meses y una de 5 años que se despertó temprano. Vine a mi jardín a respirar un poco de aire fresco con mi café para ayudarme a despertar y a estar lista para ver The Cat in the hat con mi hija. Siempre me asombra cómo las cosas más simples nos hacen más felices. ”, dice la descripción de la foto que fue tomada por su esposo Jaron Varsan.

Sleepless night , colic 3 months old baby and an early wake up by my 5 year old. Went to the garden to get some fresh air with my coffee to help me wake up and now watching The Cat In The Hat with my daughter. It always amazes me how the most simple things are the ones to make us the happiest . 📸 taken by my other sleepy half @jaronvarsano 😊😳😴😘👶🏼👧🏼❤🍭👻 Una publicación compartida de Gal Gadot (@gal_gadot) el 17 de Jun de 2017 a la(s) 10:08 PDT





En la imagen, Gal Gadot muestra sus ojeras y pecas marrones que pasan desapercibidas por sus ojos y sonrisa. Esta vez, nada ha sido cubierto por el maquillaje. No hay retoques de Photoshop ni otros filtros.

Gal Gadot es de las que no temen mostrarse sin maquillaje en las fotos. Ella prefiere el concepto que hay en las imágenes. En una de las instantáneas que se sacó junto a su esposo, presumen que ella es Wonder Woman. Su esposo Jaron Varsan tienen puesto un polo que tiene el dibujo de la heroína y debajo dice “mi esposa”. Gal Gadot también sonríe en la imagen.

#mywife #therealwonderwoman ❤️ Una publicación compartida de JaronVarsano (@jaronvarsano) el 15 de Jun de 2017 a la(s) 11:45 PDT



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.