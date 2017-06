Zac Efron: La divertida forma en que el actor ayudó a esta joven a superar a su ex [FOTOS]

Entre las cosas que una pareja realiza cuando está enamorada es viajar. Los lugares que se visitan se convierten en lindos recuerdos pero, cuando la relación termina, esas experiencias ya no se desean recordar más. Entonces, cómo se hace para mostrar los paisajes que se visitaron sin tener que ver el rostro de tu ex en las fotos? Baylee Woodward tuvo una divertida idea con Zac Efron.

La joven de 19 años viajó durante un año junto a su novio. Sin embargo, cuando regresaron a su hogar, él le terminó sin dar muchas explicaciones. Baylee Woodward estaba superando el final imprevisto que su ex le dio, cuando se le ocurrió revisar las fotos de su viaje para sentirse mejor. No fue buena idea, porque en las fotos con mejores paisajes, salía junto a su ex.

Así fue como a la joven se le ocurrió reemplazar el rostro de su expareja por la de un sexy actor. De inmediato, Baylee Woodward colocó el rostro de Zac Efron en las fotos con la ayuda del Photoshop. La joven compartió el álbum de fotos en Facebook y se viralizó. La idea del a joven ahora es famosa.

Baylee Woodward Baylee Woodward y su ex

Baylee Woodward y su ex Baylee Woodward y su ex

Only keeping this because I look cute & it's a travel pic (deleting captions & comments) Una publicación compartida de Baylee-Ann (@baylee_woodward) el 2 de Nov de 2016 a la(s) 7:04 PDT



