Zayn Malik y Taylor Swift enloquecen e incendian habitación de hotel [VIDEO y FOTOS]

Zayn Malik y Taylor Swift destrozaron una habitación en el exclusivo hotel de cinco estrellas St. Pancras Renaissance de Londres. Y es que ambos se encontraban rodando el videoclip de su tema ‘I’Don’t Wanna Live Forever’, el mismo que será parte del soundtrack de la película Cincuenta Sombras más Oscuras.

Ambos intérpretes sacaron su lado más sensual. Taylor por su parte impactó con un conjunto de lencería y tacones altos, mientras quemaba las cortinas del cuarto, desgarraba las almohadas y rompía lámparas.

‘Taylor fue la que tuvo que prender fuego a las cortinas. Se vieron obligados a apagar las alarmas de incendios de varias plantas para que no hubiera que evacuar el edificio’, dijo una fuente al diario The Sun. Realmente se les pasó la mano.

Asimismo informó que la cantante rompió uno de los espejos del baño pero que cada escena fue planeada cuidadosamente. ‘Será un video muy sexy’, afirmó.

La diva del pop hizo un viaje relámpago desde Estados Unidos hasta Londres a bordo de un jet privado para grabar el video. Sin embargo no se quedó más de la cuenta pues regresó rápidamente a su casa tras terminar el trabajo.

Cabe indicar que la colaboración entre el ex One Direction y Taylor solo fue posible gracias a Gigi Hadid, quien es novia del primero y mejor amiga de la segunda. La modelo fue la primera en comentarle a la intérprete de ‘Shake It Off’ que su chico andaba preparando un tema.

Finalmente Zayn la llamó y le propuso trabajarlo juntos. La cantante se mostró muy receptiva y aceptó gustosa la invitación. No podemos esperar más para ver el nuevo videoclip, de seguro nos dejará con la boca abierta por el gran talento de sus intérpretes.

