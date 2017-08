"César Távara está en tratamiento profesional", reveló Cuto Guadalupe [VIDEO]

El exfutbolista Cuto Guadalupe conversó con Trome.pe sobre el mal momento que viene pasando su sobrino, 'El primo Alcahueta', César Távara. El deportista contó que el joven viene recibiendo ayuda profesional.



Cuto Guadalupe fue el invitado a las transmisiones en vivo de Trome por Facebook. El deportista decidió dedicarle esta entrevista a su sobrino César Távara. "A veces pasan cosas que uno tiene que salir adelante. Está pasando un momento dificil y tiene todo el respaldo de la familia", contó el exfutbolista.



A su vez, Cuto Guadalupe le pidió a la prensa de espectáculos que siga especulando sobre la salud mental de César Távara. "Es importante que él salga adelante y pueda continuar con su vida.

Solo la familia sabemos lo que él esta pasando", explico el deportista.



Cuto Guadalupe sugirió que la situación que vive César Távara se debería al estrés. "Está positivo, tranquilo, el tratamiento que recibe lo va a ayudar a empezar otra etapa de su vida. Uno siempre ha pasado situaciones de estrés, estamos unidos por César Távara", indicó el exfutbolista.



El viernes 18 de agosto, el programa Cuéntamelo Todo difundió unos audios donde se escucha la voz de un familiar cercano a Cesar Távara. En la grabación, esta persona revelaría que el animador de eventos sufre de depresión.



En los audios se escucha la voz de Milagros Távara, familiar del animador de eventos. "Él emocionalmente no está bien, justo ayer lo hemos sacado del hospital. Está con depresión demasiado fuerte, pero estamos diciendo que está con problemas de estómago para la prensa", dice la mujer sobre la situación de César Távara.



La prensa especuló sobre un intento de suicidio, sin embargo, César Távara lo negó rotundamente y afirma que sólo se trato de una indigestión. "No me he querido matar como dicen (...) Estoy súper bien, todo tranquilo. No pueden decir que me he querido matar porque todo está bien", dijo el animador de eventos.



César Távara se separó de su pareja hace unos días, muchos afirman que lo que lo tendría deprimido es el rompimiento. Al respecto, el animador de eventos descarta esta posibilidad. "No, todo está bien y todo tranquilo", indicó. Desde mañana podrás leer las opiniones de Cuto Guadalupe sobre este y otros temas en su columna exclusiva para Trome.pe, "Qué tal, Cuto".