César Távara: Audios revelan la verdad sobre ingreso al hospital de primo de Jefferson Farfán [VIDEO]

El animador de eventos César Távara no la estaría pasando bien emocionalmente. Audios de un familiar cercano del salsero revelarían que sufre de depresión y pondrían en duda la versión de su internamiento en el hospital el pasado 13 de agosto.



En los audios se escucha la voz de Milagros Távara, familiar del animador de eventos. "Él emocionalmente no está bien, justo ayer lo hemos sacado del hospital. Está con depresión demasiado fuerte, pero estamos diciendo que está con problemas de estómago para la prensa", dice la mujer sobre la situación de César Távara.



La prensa especuló sobre un intento de suicidio, sin embargo, César Távara lo negó rotundamente y afirma que sólo se trato de una indigestión. "No me he querido matar como dicen (...) Estoy súper bien, todo tranquilo. No pueden decir que me he querido matar porque todo está bien", dijo el animador de eventos.



César Távara se separó de su pareja hace unos días, muchos afirman que lo que lo tendría deprimido es el rompimiento. Al respecto, el animador de eventos descarta esta posibilidad. "No, todo está bien y todo tranquilo", indicó.



Las imágenes de César Távara internado en el hospital salieron a la luz en un informe periodístico del programa Cuéntamelo Todo. Según el reportaje, el animador de eventos fue sometido a un lavado gástrico después de, supuestamente, haber consumido varias pastillas.



La última publicación en Facebook de César Távara es un video de una transmisión en vivo al lado de sus hijos. En la grabación de Facebook el animador de eventos aparece junto a su hija Alexandra conversando con sus seguidores. Incluso, comentó que ese día había lo había pasado tranquilo.



César Távara estuvo internado por cuatro días aproximadamente. Al salir del hospital, las cámaras lo abordaron. La mamá del animador de eventos intentó impedir que diera declaraciones, sin embargo el animador de eventos necesitaba aclarar que no fue un intento de suicidio.



El animador de eventos se volvió una figura televisiva frecuente en los programas de espectáculos debido a su cercanía con la salsera Yahaira Plasencia, la representó por más de un año y medio. César Távara es conocido como "El primo alcahuete" debido a su anterior amistad con la cantante, quien fue pareja del futbolista Jefferson Farfán, primo de Távara.