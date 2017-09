César Tavara: Jefferson Farfán lo desalojó como 'delincuente' por este insólito motivo [VIDEO]

César Távara reapareció en televisión a través del programa ¡Qué tal sorpresa! y contó que su primo Jefferson Farfán lo 'desalojo como un delincuente' del departamento donde vivía y le quitó el carro.

Recordemos que César Távara fue internado de emergencia porque estaba deprimido. ¿Los motivos? Jefferson Farfán le arrebató sorpresivamente el departamento y el auto que le había brindado.

"Me dolió porque no era la manera de que me saquen así de un departamento donde compartimos muchas cosas", dijo César Távara quién además precisó que lo "sacó como un delincuente".

"Me quitó el carro donde paseaba con mis hijos", añadió César Távara quién además reveló el motivo por el que Jefferson Farfán tomó esta decisión.

"Él y yo sabemos los motivos. Mandó a un familiar. No quiero meterme en mas problemas", agregó César Távara antes de revelar que Jefferson Farfán se molestó porque le pidió disculpas públicas a Melissa Klug, la exesposa de la 'Foquita'

Al parecer, a cierto entorno de Jefferson Farfán no le gustó que César Távara limara asperezas con Melissa Klug. El popular 'primo alcahuete' mencionó que lo hizo porque es la madre de sus sobrinos.