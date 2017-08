César Távara, el recordado primo alcahuete de Jefferson Farfán, está pasando por un difícil momento. Según un informe de Cuéntamelo Todo, el ex representante de Yahaira Plasencia fue internado de emergencia el pasado domingo 13 de agosto en un hospital del Callao.

En las imágenes, César Távara aparece recibiendo oxígeno y con una intravenosa en el brazo. Según el informe, el primo de Jefferson Farfán fue sometido a un lavado gástrico después de, supuestamente, haber consumido varias pastillas. Ninguno de sus familiares se ha manifestado al respecto.

Hasta el sábado en la madrugada, César Távara había compartido una transmisión en vivo al lado de sus hijos. En el video de Facebook el primo de Jefferson Farfán aparece junto a su hija Alexandra conversando con sus seguidores. Incluso, comentó que ese día había lo había pasado tranquilo.

Aún no se sabe cuál es la condición actual de César Távara. En las imágenes, aparece parte de la familia del primo 'alcahuete' esperando por información sobre el estado de salud del exmanager de Yahaira Plasencia.

César Távara hospitalizado

Recientemente, César Távara criticó duramente a Yahaira Plasencia cuando la salsera dijo que su popularidad no se la debía a Jefferson Farfán. Según dijo el primo de la 'Foquita' hay que ser agradecidos.

“Eso me parece bajo de parte de ella, no sabe agradecer. No vamos a negar que tiene talento, pero no aceptar que se hizo conocida por Jefferson la vuelve una malagradecida”, dijo César Távara sobre Yahaira Plasencia.

Después de desligarse de su trabajo como representante de Yahaira Plasencia, César Távara logró notoriedad en la farándula nacional. El primo fue invitado a participar en El Gran Show, demostrando sus dotes para el baile.

Sin embargo, nunca estuvo alejado de la polémica. César Távara estuvo en coqueteos con su compañera de baile en El Gran Show. La gran sorpresa fue para todos cuando se reveló que el primo de Jefferson Farfán tenía enamorada, quien se enteró en vivo del affaire.

César Távara ampayado

