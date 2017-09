César Távara reapareció en TV. El primo de Jefferson Farfán estuvo en el programa 'En Boca de Todos' para presentar a su Orquesta Tagú. Pero no solo eso. El exrepresentante de Yahaira Plasencia decidió hablar del difícil momento que está atravesando.

Como se recuerda, una fotografía difundida por Cuéntamelo Todo preocupó a muchos. En ella, aparecía César Távara con una sonda conectada y una intravenosa. Este triste episodio estuvo envuelto en una serie de especulaciones sobre su estado de salud.

En un principio, se rumoreó que César Távara había consumido pastillas de más y por eso tuvieron que realizarle un lavado gástrico. Aunque él mismo negó la versión y dijo que sufrió de una infección estomacal, luego salieron unos audios que demostraban su mal estado.

Luego, fue el mismo Cuto Guadalupe en un en vivo con Trome, quien confirmó que César Távara estaba internado. Aunque no quiso dar muchos detalles, el exfutbolista contó que su sobrino estaba recibiendo ayuda emocional. Incluso, declaró que la familia se encontraba más unida que nunca.

César Távara hospitalizado

"A veces pasan cosas que uno tiene que salir adelante. Está pasando un momento difícil y tiene todo el respaldo de la familia. Es importante que él salga adelante y pueda continuar con su vida.

Solo la familia sabemos lo que él esta pasando", manifestó Cuto Guadalupe.

Ahora, César Távara habla de lo sucedido. El primo de Jefferson Farfán revela que sí está pasando por un difícil momento y que lamentablemente cometió un error al tomar una mala decisión. Sin embargo, también reconoció que está muy triste por no contar con el apoyo del futbolista pues él le dio la mano siempre.

"No me gusta hablar de este tema. Sé que no pasé un momento y no estoy pasando un buen momento. Yo quiero que todos sepan que yo tomé una decisión pero no pensé en mis hijos, ni en mi madre. No quería estar acá. No sé si fue un intento de suicidio pero se me juntaron muchas cosas. Ya todos saben el problema familiar que he tenido, de deudas, la orquesta, de mi empresa. Se me había juntado todo", declaró César Távara.

Además, el primo de Jefferson Farfán contó que aún no se ha visto frente a frente con él pero que asume su responsabilidad por los errores que cometió. "Es triste estar distanciado y no tener comunicación con la persona que tanto amo. Yo asumo mi responsabilidad y mis errores. Siempre que me he sentado en un canal o programa siempre he dicho la verdad. No tengo la oportunidad de hablar con él", comentó.

César Távara en Cuéntamelo Todo

