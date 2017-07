Isabel Pantoja: Su hija Chabelita presenta a su guapo esposo en Cuéntamelo Todo [VIDEO y FOTOS]

La hija de la cantante Isabel Pantoja, Chabelita, estuvo presente en Cuéntamelo Todo. La joven de 21 años fue acompañada de su manager y de su esposo, Alejandro Albalá, con quien se casó en febrero de 2017.

El español acompañó a Chabelita al set. "No era planeado el viaje, me gusta mucho, me han acogido muy bien", reveló la joven hija de la cantante Isabel Pantoja.

Sofía Franco elogió la belleza del esposo de Chabelita Pantoja, quien saludó a las cámaras. Chabelita contó que quería conocer más Perú. "Yo dije que no podía sentir nada por un sitio que no conocía, nunca había venido, pero vine con mi madre y le tengo un cariño especial", indicó la joven.

Chabelita Pantoja contó la relación que tiene con su madre. "Yo estoy muy orgullosa de mi apellido, pero la gente se mete en tu vida, es difícil, hay que saber manejarlo", indicó la jovencita de 21 años. Mira la entrevista aquí.