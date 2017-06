'Chato' Barraza analiza si congresista fujimorista fue borracho al congreso [VIDEO]

¿El congresista fujimorista Rolando Reátegui asistió ebrio al Congreso el lunes? En el video difundido por la prensa, Reátegui muestra una actitud extraña durante la subcomisión del caso del contralor Edgar Alarcón. No puede vocalizar con normalidad y hasta sus colegas empiezan a notar que algo extraño ocurre con él. Incluso en varios momentos no logra comunicarse con claridad.



Sin embargo, pese a las evidencias, Reátegui lo negó todo ante la prensa.



Al salir del Congreso, una reportera le dijo que "emanaba olor a alcohol", pero Reátegui aseguró que se encontraba en sus cinco sentidos y que eso era solo una "consideración" de ella. "No he tomado alcohol, he tomado bastante agua", insistió.



¿Pero en realidad estaba pasado de copas? Para el 'Chato' Barraza -quien más para reconocer los rastros de alcohol en una persona-, Rolando Reátegui sí consumió alcohol.



"Cuando uno está 'huasca', la boca, la mirada, los ojos mmm... Para mí ya estaba medio 'cañaveral'. Le faltaba un par más", explicó el comediante a su fiel estilo para La Noche es Mía.



El caso de Rolando Reátegui nos recuerda el día en que su colega fujimorista Alejandra Aramayo llamó 'trucha' a Guido Lombardi en medio de una actitud extraña.



Durante una entrevista en el programa 'A boca de jarro', de Christian Hudtwalcker, la congresista llamó la atención por su rara forma de hablar y actuar. También se dijo que había bebido alcohol.



