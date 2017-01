‘Chato’ Grados fue internado de emergencia [VIDEO]

Eusebio ‘Chato’ Grados fue internado de emergencia, hace unos días, en el hospital Hipólito Unanue y le detectaron que sufre de insuficiencia renal.



El querido cantante vernacular contó que desde hace más de dos meses venía sufriendo de fuertes dolores de cabeza y por eso acudió a una clínica.



“Me fui a una clínica y me detectaron insuficiencia renal y de ahí me trasladaron al hospital, ya que tenían que hacerme una diálisis”, dijo el intérprete del ‘Pío pío’.



El ‘Chato’ Grados contó que desde que llegó al hospital Hipólito Unanue se viene sometiendo a una serie de exámenes, para determinar hasta qué punto la insuficiencia renal puede haber afectado su salud.



“Me están haciendo varios exámenes médicos, los resultados recién me los dan en una semana. Lo que los médicos quieren determinar es si tengo que hacerme la diálisis permanentemente”, manifestó.

De otro lado, señaló que aunque su salud es estable, se quedará unos días más en el hospital por recomendación médica.

“Creo que me voy a quedar cuatro días más en observación”, señaló.



Por último, sus amigos, alumnos y seguidores, a través de las redes sociales, le desearon una pronta recuperación.



(M. Casas)

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.