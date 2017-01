Noqueado. El futbolista Marco ‘Chemo’ Ruiz habría sido agredido, la madrugada del último domingo, en la discoteca Vocé Sur, cuando inesperadamente recibió un golpe en la sien que lo dejó inconsciente, por parte de Manuel Lamas, actual pareja de la bailarina Pamela Franco.



Testigos del hecho comentaron que alrededor de las tres de la madrugada, ‘Chemo’ Ruiz disfrutaba de la velada junto a dos bailarinas, cuando de pronto recibió un puñetazo que lo tumbó al piso.



Segundos después, personal de seguridad inmovilizó al agresor y fue expulsado del local para evitar más agresiones.



“No tengo nada que decir, no voy hablar nada ahorita de ese tema. Te ruego que no insistas porque no voy a decir nada sobre lo que sucedió. Por ahora no diré nada, será en otro momento”, dijo ‘Chemo’ Ruiz, pero se conoció que espera reunirse con su abogado para tomar acciones legales.

Recordemos que ‘Chemo’ Ruiz y Pamela Franco tuvieron un romance de varios años, vivían juntos y tenían la ilusión de casarse.



Sin embargo, la bailarina rompió la relación acusando a ‘Chemo’ Ruiz de agresión física, incluso con denuncia policial.



Aunque el golpe que recibió fue fuerte y lo tumbó al piso, ‘Chemo’ Ruiz no abandonó la discoteca hasta que se recuperó.



