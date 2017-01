Toda Latinoamérica aún llora por la partida de Chespirito ocurrida hace más de 2 años. En ese tiempo varias revelaciones se han hecho sobre el cómico mexicano y sobre su entorno en el que figuran otras recordadas estrellas. Su viuda Florinda Meza ha vuelto a brindar declaraciones sobre el creador de 'El Chavo del 8' y esta vez habló de un episodio de infidelidad.

Florinda Meza rememoró los tiempos en los que Chespirito era solo su jefe y cómo veía que era muy coqueto con todas las que se le cruzaban. La popular 'Doña Florinda' se refirió incluso a las veces en las que el cómico fue infiel a la que era su esposa en esa época, Graciela Fernández.

"Yo lo regañaba mucho por andar con todas. Hasta lo sermoneaba. Un día en Venezuela. Le dije 'pareces burro en primavera, siquiera selecciona' y ¿sabes que me contestó "ay es que me lo pidió como favor", contó Florinda Meza al ver las infidelidades de Chespirito cuando ya era el popular 'Chavo del 8'.

Irónicamente, Florinda Meza también iniciaría poco después la relación con Chespirito que terminó solo con la muerte de actor. "Yo no quería tener relaciones con él porque mi jefe y tenía siete valijas de pasado, muy pesadas, una esposa y seis hijos, pero aparte era mi jefe y yo decía "esto no se debe de hacer... porque de pronto te quedas sin el hombre y sin la chamba", narró en la entrevista a Telemundo.

"La verdad es que no me llena nadie y a veces me siento así, muy solo. Caigo por eso, siento la necesidad de algo y cómo me gustaría que alguien me besara", le dijo Roberto Gómez Bolaños a Florinda Meza, a lo que le respondió "Si quieres besar a alguien, ¿por qué no me besas a mí?", sentenció Florinda Meza.