Chiara Pinasco está embarazada y ya luce su pancita [VIDEO]

Chiara Pinasco está feliz. La hermana menor de Bruno Pinasco confirmó que está embarazada en el programa TEC. La joven conductora contó que está pasando por el momento más espectacular de su vida.

"Lo que pasa es que en el verano parece que me he comido un par de pepitas de sandía y se me han quedado acá (su abdomen) Tengo una noticia super linda que darles. Estoy pasando por un momento espectacular y feliz porque la familia de CinescaTec crece, crece y crece. Así que muy pronto habrá una baby TEC en el estudio", dijo muy emocionada Chiara Pinasco al inicio de su programa.

Además, la hermana de Bruno Pinasco ofreció disculpas a su público por la ausencia en el programa. Chiara Pinasco manifestó que no tuvo ningún riesgo en su embarazo pero algunos días no podía levantarse de la cama.

"Es por esto que me he ausentado muchas veces del programa. Discúlpenme. Si bien he tenido un embarazo espectacular, sin complicaciones, súper sano, súper feliz, a veces no quería que me pare de la cama", dijo Chiara Pinasco.

Chiara Pinasco está embarazada

La hija de Luis Ángel Pinasco y Sonia Oquendo se casó con Carlos Sotomayor el 16 de Enero de 2016. Chiara Pinasco compartió varias fotografías de su día especial a través de su cuenta Instagram.

A través de la misma red social, Chiara Pinasco compartió un pequeño loop de su look luciendo su pancita de embarazada con un ceñido vestido. La conductora recibió muchos saludos de sus seguidores por la feliz noticia.

"¡¡¡Wow la verdad increíble sentir tanto cariño!!! ¡Mi bebé y yo les agradecemos enormemente todos los saludos!", escribió en su cuenta Instagram Chiara Pinasco agradeciendo los saludos.

Ya arrancó TEC y estoy de lo mas bien acompañada 👶🏼♥️ @freshpommesac Una publicación compartida de Chiara Pinasco (@chiarapinasco) el 11 de Jun de 2017 a la(s) 10:07 PDT

