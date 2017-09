Chiara Pinasco explota y revela por qué no muestra el rostro de su bebé [VIDEO y FOTOS]

Si a ciertas personas les pagarán por escribir sus opiniones en las redes sociales defiguras televisivas, seguro ya serían millonarias. La conductora de televisión, Chiara Pinasco, se cansó de recibir comentarios en sus fotos de Instagram sobre el rostro de su bebé.



Chiara Pinasco utilizó su Instagram para responderle a todos los que la critican por no mostrar el rostro de su bebé. La conductora de televisión afirma que es increíble que tenga que explicar en una publicación porque decidió ocultar la cara de su pequeña en las fotos.



Chiara Pinasco afirma que no muestra la cara de su bebé porque sólo tiene dos meses de vida. "No es ni tiene porque ser conocida. Es un ser humano que acaba de llegar al mundo, es de una pureza total y absoluta", escribe la conductora de televisión.



La joven afirma que no tiene que exponer a su bebé a miles de personas. "A título de qué voy a mostrar su rostro para que la gente la mire y le diga Dios sabe qué cosas. La conocida es su mami, no ella", indica Chiara Pinasco.



Chiara Pinasco explica que su esposo y su bebé no forman parte del mundo artístico. "La bebé es tanto mía como de él, por ende tengo mucho cuidado con lo que publico. Eso no quiere decir que no quiero compartir momentos lindos de mi vida", precisa la conductora de televisión.



Por último, Chiara Pinasco le recuerda a toda esa gente mala onda que está en su Instagram y ella elige que compartir y que no. "Tengo todo el derecho de poner las fotos que me gustan y que quiera", explica la conductora de televisión.

