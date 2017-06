Chiara Pinasco: El secreto de su 'fugaz' embarazo [FOTO]

Chiara Pinasco sorprendió a muchos a inicios de junio con un emocionante anuncio: estaba embarazada. La conductora de TEC señaló que debido a su gestación había estado ausente en algunas ediciones del programa y se animó a posar con su pancita.

Pero eso no quedó ahí. Chiara Pinasco sorprendió aún más cuando, dos semanas después del anuncio, confirmaba con una fotografía el nacimiento de su bebé. La estrenada mamá agradeció las muestras de cariño y contó que su recién nacido era una mujercita.

¿Cómo así Chiara Pinasco pasó de lucir una pancita tan pequeña y a las semanas ya dio a luz? ¿Acaso el bebé de la conductora de TEC nació prematuro? ¿Está completamente sana? ¿Qué sucedió en realidad?

Chiara Pinasco responde a todas esas preguntas a través de su cuenta Facebook. La hermana de Bruno Pinasco contó que siempre ha optado por mantener su vida privada alejada de los medios. Por eso, agradece que su 'pancita' no haya crecido tanto y pueda disfrutar su embarazo de manera privada.

"Mi micro pancita fue una de las razones por las cuales pude mantener mi embarazo lo mas privado posible. Pero quizás la más importante es que en nuestra familia mis papás siempre nos han demostrado que lo más importante de una carrera como la que tenemos es valorar y respetar la privacidad familiar. Mi embarazo fue espectacular, como siempre lo soñé, lleno de energía, salud, deporte y comida sana", escribió en su cuenta Facebook Chiara Pinasco.

La conductora manifestó que su embarazo data del año pasado y que su bebé Ella nació completamente sana. Además, Chiara Pinasco informó que solo subió 9 kilos en su embarazo y durante todo el proceso hizo deporte y comió sano.

"Me enteré que estaba embarazada en setiembre 2016 y Baby Ella (se pronuncia Ela) llegó al mundo en la semana 39 muy esperada y sanísima, pesando 3.4 kg y midiendo 50 cm. Mami sólo subió 9 kg en todo el proceso y me siento súper bien. Quiero agradecerles de todo corazón la lluvia de mensajes llenos de amor y bendiciones para mi familia! Se siente demasiada buena vibra de todos ustedes, son lo máximo de verdad, me quedan las palabras muy cortas para agradecerles", finalizó Chiara Pinasco.

