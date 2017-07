Se molestó. La Chilindrina regresó a nuestro país para presentar su nuevo espectáculo circense, sin embargo, durante una entrevista con 'Amor, amor, amor', María Antonieta de las Nieves recordó la polémica entrevista que le hizo Magaly Medina, en el 2014.

Aquella vez, 'La Chilindrina' reveló que Florinda Meza se interpuso en la relación de Chespirito con su primera esposa. Sus declaraciones dieron la vuelta al mundo.

Dos años después, 'La Chilindrina' revela que aquella vez pensó que quien le hacía las preguntas era Gisela Valcárcel y no Magaly Medina. La mexicana reveló que mantiene una buena amistad con la 'Señito' y que por eso aceptó la entrevista.

"Me agarró desprevenida, yo pensé que era Gisela. Mucha gente pensó que vine a Perú para hablar mal de Florinda. No fue mi intención y menos con una persona que no conozco. Cuando me dijeron te está hablando una amiga tuya de Perú, que te ha entrevistado muchas veces, yo pensé que era Gisela", dijo 'La Chilindrina' en 'Amor, amor, amor'.

'La Chilindra' incluso mencionó que nunca pudo ver quien era la persona que le hacía las preguntas. Además dijo que se sorprendió por la forma en la que la abordaron aquella vez.

"Si Gisela me hubiera preguntado eso, no me lo hubiera preguntado de esa forma, porque Gisela es mi amiga. No se vale ese tipo de cosas porque te hacen decir cosas que no debes decir", agregó muy afectada.

La Chilindrina contra Magaly Medina

Finalmente, La Chilindrina reveló que tras sus declaraciones en la una entrevista con Magaly Medina, se sumergió en una profunda depresión pues las criticas contra ella eran constantes.

"Yo hice mal en decir ese tipo de cosas pero toda la gente lo sabía. Me molestó tanto que ya no di una sola entrevista. Ya no quería trabajar, me fui a mi casa de Mérida. Fueron dos meses en una depresión espantosa", puntualizó.