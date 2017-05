‘Chiquito’ Flores afrontaría demanda por alimentos [VIDEO]

La iqueña Patricia Cabrera acusó a Juan ‘Chiquito’ Flores de desentenderse de su hija de 13 años, pues apenas le pasa 200 soles cada 3 o 4 meses.



¿Desde hace cuánto ‘Chiquito’ no cumple con su hija?

Le pasa cada 3 o 4 meses, diciendo que no tiene trabajo. Mi hija tiene 13 años. Cuando lo llamo se molesta, me dice ‘de dónde voy a sacar plata, no tengo trabajo’. Cada vez que viene, será una vez al mes o dos meses, me deja 50 o 30 soles. Y el año pasado solo ha visto a mi hija unas tres veces.



¿No existe una conciliación?

No quise enjuiciarlo porque no soy mala. Le dije que lo único que quería era que sea consciente, nada más. Entonces empezó a depositarme 800 mensuales, después bajó a 400, y ahora solo me da 200 soles cada 4 meses.



¿Ahora vas a demandarlo?

Definitivamente. Le he dado ultimátums desde hace 13 años, pero no entiende.

