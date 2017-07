La Chola Chabuca sufrió terrible caída en plena grabación de su programa [VIDEO]

¡Tremendo susto! La Chola Chabuca sufrió un terrible accidente durante las grabaciones de su programa 'El Reventonazo de la chola'. La Chilindrina estaba como invitada a una de las secuencias cuando sufrió el resbalón.

Todo ocurrió, cuando 'La Chilindrina' hacía de las suyas en el sketch. La Chola Chabuca, sin percatarse que el piso estaba resbaloso, se cayó y preocupó a los demás miembros de su programa.

"En ese momento como estábamos en plena grabación, lo único que atine fue en levantarme para no pasar roche, pero lo cierto es que me dolía horrores porque yo tengo un problema en la cadera. Al terminar, me chequeo el doctor, porque yo uso zapatos que tienen un alto de 30 centímetros y esa caída, gracias a Dios no fue peor. A pesar de todo, el sketch salió bonito y ahora solo queda seguir sobándome, no puedo echarme a la cama porque hay un público que me está esperando en Plaza Norte para ver mi show en el circo", explicó la Chola Chabuca.

Caída de La Chola Chabuca

Ante lo ocurrido, la reacción de 'La Chilindrina' fue de echarse dos platos de crema de chantilly en el rostro para tratar de aliviar el dolor de la Chola Chabuca con una sonrisa.



"Esa salida de ella me dejo sorprendida y a la vez estoy totalmente agradecida porque nunca ha realizado esos juegos, menos aun de embarrarse el rostro de chantilly. Estoy agradecida a ella por su participación en el programa, y decirle a todos mis seguidores que estoy bien con la bendición de Dios", precisó.