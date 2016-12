Chollywood: ¿Quiénes son las desubicadas 2016? Tilsa Lozano tiene la respuesta [VIDEO]

Puede que Tilsa Lozano ya esté alejada de la polémica y disfrute su nuevo rol de madre, pero siempre será una 'Vengadora' y dirá todo lo que piensa sin pelos en la lengua.

Es por eso que la exconejita 'Playboy' ahora se anima a dar su ranking personal de las desubicadas del año 2016. En primer lugar se ubica Yahaira Plasencia. Tilsa Lozano le puso la cruz a la salsera luego de enterarse que pidió que la Vengadora bajara del escenario de uno de los eventos de Mauricio Diez Canseco.

"Su vibra, toda ella, lo bota por los poros. Yo no le creo nada. Ni siquiera que se dobló el pie. No puedes haberte doblado el pie y tener una zapatilla tacos. Pero no tengo nada en contra de ella pero simplemente no me cae", dijo Tilsa Lozano sobre Yahaira Plasencia.

En segundo lugar, Milett Figueroa ocupa el ranking de la Vengadora. Para Tilsa Lozano, la ganadora del Miss Supertalent of the World canta igual de feo que ella.

"(El título que le daría a Milett) es el del talento del año. Yo creo que canta igual de feo que canto yo. En realidad yo siempre lo he dicho: yo no canto, no bailo y no hago nada pero la gente me quiere. Hago mis canciones y se divierten. Ella no tiene que amilanarse por nada. Que me parezca que canta horrible no tiene nada de malo", dijo Tilsa Lozano sobre Milett Figueroa.

Tilsa Lozano y su ranking de desubicadas 2016

Dentro de su lista, Tilsa Lozano también considera a Dorita Orbegoso. La Vengadora la ha titulado: Dora la exploradora. Recordemos que ambas tuvieron un tenso enfrentamiento en El Gran Show.

"Yo no me acaloré. Simplemente que es muy fácil hablar pero si estás al frente, dímelo en la cara. Y si arrugas, ya fue pues. Piña", dijo Tilsa Lozano sobre Dorita Orbegoso.

