Chris Soifer a Erick Sabater: "No seas ridículo" [VIDEO]

‘Que no sea ridículo’, expresó Chris Soifer, tras enterarse que Erick Sabater le pidió públicamente a su hermana Michelle Soifer que le devuelva la ropa que le compró, durante el tiempo que fueron pareja.



“No es bueno sacar en cara lo que uno regala, sino imagínate, Michelle tendría para escribir un cuaderno de cosas muy valiosas (que le regaló), pero ella no va a caer en esa ridiculez. El hecho que mi hermana no salga a aclarar, no quiere decir que todo lo que diga él es verdad”, manifestó Chris Soifer.



¿Michelle invirtió mucho dinero en Erick?



Mucho, así que no sea fresco, porque la que tenía más trayectoria y más cosas era Michelle. Erick debería ser más agradecido.

Por otro lado, la popular ‘Sol’ comentó que Erick solo habla mal de ella.



“Me da vergüenza lo que hace, ‘rajar’ de mí, prometió no decir nada y no cumplió, encima habla de la moto que era mía”, detalló. (L.Gamarra)

Erick Sabater sobre Michelle Soifer