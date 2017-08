Chris Soifer y Jeyci Pérez: Gigi Mitre se burla de la pareja por terribles errores ortográficos [VIDEO]

¡Qué roche! Chris Soifer y Jeyci Pérez pasaron tremenda vergüenza en el programa 'Amor Amor Amor' al demostrar su nivel en ortografía. La pareja llegó al programa y, con pizarra en mano, debían escribir términos para ver si lo hacían correctamente. El resultado: un desastre.

Cada uno debía escribir en una pizarra diez palabras. Si alguno completaba correctamente el desafío, se les daba como premio 10,000 soles. Gran sorpresa causó cuando Chris Soifer solo atinó a tres palabras. Pero más conmoción causó Jeyci Pérez: ninguno de sus términos estaba bien redactado.

Pero lo peor vino después de sumar el puntaje. El asombro de Gigi Mitre fue tan grande que soltó una frase que puso a muchos a reír: "Oye Chris, dime cómo te whatsappeas con él ¿por audio?", haciendo reír al propio Jeyci Pérez y a Chris Soifer.

El dominicano se justificó señalando que Lenguaje nunca fue el curso de su agrado. Jeyci Pérez ni siquiera pudo escribir correctamente 'mamá', pues no le puso tilde. ¿Será cierto que la pareja solo se comunica por audio?

Gigi Mitre se burla de Jeyci Pérez

Pero ahí no quedó todo. La conductora de Amor Amor Amor no podía dar crédito a sus ojos. Por eso, Gigi Mitre soltó otra frase para burlarse de Jeyci Pérez: "En serio me gustaría ver los Whatsapp entre él y Chris"

"Él me llama", dijo entre risas Chris Soifer. Jeyci Pérez confirmó que en efecto tiene que hacer eso para poder comunicarse con su pareja. Peluchín declaró que si ellos se escriben por Whatsapp, la conversación debe estar llena de jeroglíficos después de ver cómo es su ortografía.

Gigi Mitre continuó burlándose de Jeyci Pérez y hasta dijo: 'con razón se quiso ir (del Perú) Yo también me hubiese querido ir'. Recordemos que hace un tiempo, se especuló que Kevin Blow se iba del Perú por no tener sus papeles en regla.

Chris Soifer y Jeyci Pérez retomaron su relación después de un escándalo. Ambos se denunciaron por agresión física tras una fuerte discusión. La menor de las Soifer incluso declaró quedar 'molida' después de la 'golpiza' que recibió por parte del dominicano. Sin embargo, nunca se mostró evidencia de lo sucedido.

La pareja vivió duro reto.

