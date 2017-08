Chris Soifer y Jeicy Pérez: Ponen a prueba ortografía de la pareja ¡Te arrancarás los ojos! [VIDEO y FOTOS]

Quisieron evitar el reto, pero no pudieron. La pareja conformada por Chris Soifer y Jeicy Pérez fue invitados al programa "Amor, amor, amor" para poner a prueba su ortografía. Ambos compitieron para demostrar cuál de los dos escribe correctamente.



A Chris Soifer y Jeicy Pérez se le asignaron diez palabras, ellos tenían que escribirlas correctamente en una pizarra. El resultado provocó la risa de la producción y de los propios conductores de "Amor, amor, amor".



Incluso, Jeicy Pérez le pidió a Peluchín que no se burle de su mala ortografía. Los conductores de "Amor, amor, amor" le prometieron a la pareja que si superaba el reto iban a ganar 10.000 soles, pero ni por esa cantidad lograron hacerlo bien.



Jeicy Pérez no quería que Gigi Mitre revisará las palabras que logró escribir. En el mencionado reto le fue mejor a Chris Soifer, quien escribió tres palabras correctamente, a diferencia del dominicano que no escribió ni una sola bien.

La pareja vivió duro reto.