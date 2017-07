Chris Soifer se amistó con Jeyci Pérez, a quien denunció por agresión física [VIDEO]

Chris Soifer indicó que ya superó los problemas que tuvo con su pareja Jeyci Pérez, a quien denunció por agresión física.



“La tormenta ya pasó, sucedió hace un año. Fue un mes horrible pero quedó atrás”, afirmó Chris Soifer, quien descartó la posibilidad de encargar un bebé con el músico. “Tengo 21 años, no voy a vivir una etapa que no me corresponde todavía”, dijo.



De otro lado, Chris Soifer confía en que su hermana Michelle inicie medidas legales en contra de todos aquellos que la difamaron.

