Chris Soifer llama 'patán' a Gino Assereto y Jazmín Pinedo le canta sus verdades [VIDEO]

Gino Assereto le dijo todas sus verdades a Michelle Soifer en una entrevista en 'Cuéntamelo Todo'. La pareja de Jazmín Pinedo nunca perdonará al 'bombón asesino' por haberse burlado de la 'chinita' cuando estaba embarazada.

"Todo el mundo sabe que Michelle se mofó del embarazo de Jazmín. Para mí esa persona es una persona sin escrúpulos es capaz de hacer cualquier cosa. No me da miedo pero prefiero evitarla", dijo Gino Assereto en Cuéntamelo Todo.

Ante esto, Chris Soifer arremetió contra la pareja de Jazmín Pinedo y lo calificó de 'patán' y 'cobarde' en una entrevista por hablar de Michelle Soifer en el programa de ATV.

"Ya sea Gino o cualquier hombre que habla de una mujer es un cobarde y un patán. Si Jazmín tiene un problema con Michelle, que hablen lo que sea porque son mujeres, pero que se meta un hombre, no es de caballeros", declaró Chris Soifer.

Pero no todo quedó ahí. Jazmín Pinedo decidió responderle a Chris Soifer y le dijo todas sus verdades sin pelos en la lengua e incluso le recordó que 'no tiene palabra'.

"Definitivamente Michelle debe haber mandado a su hermana a que la defienda. Me lo imagino, es lo más normal. Todo lo que pueda salir de la boca de Chris Soifer yo creo que a Gino no le va a interesar mucho. Sabemos la clase de mujer que es, la clase de persona que es. Una chica que relata una historia de terror donde afirma que le golpeaban la cabeza, la arañan, la muerden, etc (...) y luego al día siguiente sale el médico legista a desmentirla, porque eso es lo que es, una mentirosa, yo creo que a Gino no le debe importar las palabras de esta chica", arremetió Jazmín Pinedo contra Chris Soifer..

