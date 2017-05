Chris Soifer: Así reacciona cuando le recuerdan que su mamá tenía carrito sanguchero [VIDEO]

El informe de Perfiles ocultos presentado en el programa "Cuéntamelo Todo" sobre la vida de Michelle Soifer generó malestar en la menor del clan, Chris Soifer. En el mencionado reportaje se mostró la casa en Ventanilla en la que vivió la Guerrera antes de poder costear su departamento de lujo en Camacho.

Chris Soifer disparó contra la autora del informe y reportera del programa, Katy Sheen. "Yo no tengo ningún problema en decir que vivimos mil años en Ventanilla y que sí tuvimos un carrito sanguchero, Katy ahora se ha vuelto soberbia", indicó hermana menor de Michelle Soifer.

"A mí no me da vergüenza eso, yo te respeto Katy, pero no te voy a responder", indicó bastante molesta Chris Soifer. A pesar de los intentos de la reportera por intentar mantener un dialogo con la menor de las Soifer, la joven seguía firme en su posición de no hablar con ella.

Los lujos de la participante de Esto es Guerra

El programa Cuéntamelo Todo estreno su sección de Perfiles Ocultos, en la cual relatan lo bueno y lo malo de las figuras de televisión. En su estreno contaron detalles sobre la vida de Michelle Soifer.



El programa destacó el esfuerzo que hizo Michelle Soifer para salir adelante y también los lujos que ahora podía pagar. Durante el reportaje mostraron la casa en la que vivió la Guerrera antes de ser conocida y tener su legión de Michilovers.



Antes del departamento de lujo en Camacho, Michelle Soifer vivía en una casa de un piso en el distrito de Ventanilla. El inmueble donde transcurrió su infancia se ubica en la urbanización Antonia Moreno de Cáceres.