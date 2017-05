Christian Dominguez y 12 frases que resumen sus razones por qué terminó con Karla Tarazona [FOTOS y VIDEOS]

¡No hay más tregua! Christian Domínguez decidió no callar más y responderle con todo a Karla Tarazona, a quien llamó mentirosa y de "facturar a mis costillas" solo por dinero.



En entrevista a Trome, Christian Domínguez se sinceró y sostuvo que mucho tiempo ha callado, pero que ya no iba a permitir que Karla Tarazona se pasee por todos los canales y lo acuse de mal padre, porque "yo me encargo de mi hijo totalmente y jamás hice distinción cuando estuve a su lado y al lado de los bebés (hijos de Leonard León)"



"Cumplo con todo y más de lo que la gente puede imaginar, porque todo este tema es por dinero, porque si se hablara de números, sería una cachetada a la pobreza y a todas las madres cuyos hijos no reciben nada de sus padres", dijo Christian Domínguez a Trome.

Christian Domínguez ataca a Karla Tarazona.

En otro momento, indicó que Karla Tarazona sabe realmente qué es lo que pasó entre ellos dos, pero que de su boca jamás va a salir algún adjetivo en contra de la madre de su hijo. Sin embargo, Christian Domínguez aseguró estar harto de escuchar que su expareja hable de él.



"Siempre que habla, lo hace con un banner atrás y si no habla de mí, no sale en ningún programa, vive a mis costillas", dijo fastidiado Christian Domínguez.



Por otro lado, Christian Domínguez agregó que decidió estar con Karla Tarazona a pesar que muchos le aconsejaron que no esté con ella. "Dije sí, pero tenían razón. Igual cuando terminé me advirtieron que no se iba a quedar tranquila".