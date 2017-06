Christian Domínguez da detalles del accidente del bus de La Gran Orquesta Internacional [VIDEO]

Los integrantes de la agrupación ‘La Gran Orquesta Internacional’, liderada por Christian Domínguez, vivieron una pesadilla la mañana de ayer, pues el bus en el que se transportaban sufrió un cuádruple choque, cuando se trasladaba de Camaná hacia Arequipa. Producto del impacto, el cantante Pedro Loli terminó con un profundo corte en la cabeza, que fue cerrado con ocho puntos de sutura.



Asimismo, el chofer Lalo Rojas quedó atrapado entre los fierros retorcidos del bus, aunque no sufrió ningún daño de gravedad. Los otros integrantes solo tienen golpes en la espalda y las piernas.



El cantante Christian Domínguez dijo que él no se encontraba en el bus, pero ni bien se enteró, se comunicó inmediatamente con sus trabajadores, y aclaró que cuentan con seguro médico.



Christian, ¿qué sucedió?

No estuve en el accidente. Los encontraba hoy (sábado) en Arequipa, porque ellos venían de Camaná. Se accidentaron a las 7 de la mañana, a media hora de llegar a la ciudad.



¿Cómo se encuentran los chicos?

Están golpeados porque todos iban durmiendo. Han caído al suelo, se golpearon las piernas, el tórax. Quien llevó la peor parte fue Pedro (Loli), porque se abrió la cabeza, le hicieron 8 puntos. Y el chofer se salvó de milagro. Todos están golpeados. Ahora están bien, con analgésicos.



Tú también has sufrido accidentes de tránsito, ¿no?

A mí me pasó dos veces. A uno le queda dolor de cuerpo en las horas siguientes.



¿El bus tiene seguro?

Sí, todos están asegurados. No hay problemas por ese lado. El show tiene que continuar, los chicos están descansando en el hotel. Hoy (sábado) tocamos en el ‘Salsa cumbia Fest’ de Arequipa y mañana en Tacna.



¿Isabel se comunicó contigo?

Ella se fue el jueves por la noche a un viaje familiar (a Churín), por el ‘Día del padre’, se preocupó pero sabía que viajaba hoy (ayer) a Arequipa.



¿Trabajarás en tu día?

Sí, no la paso con mis hijos ni con mi papá.

JUNTOS EN CHURÍN

Pero aunque Christian Domínguez no estará con Chabelita celebrando su día, adelantaron los festejos, pues el viernes la bailarina publicó una fotografía de ambos en Churín donde se dedicaron tiernos mensajes.