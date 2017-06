Jazmín Pinedo a Christian Domínguez: "A mí nadie me amenaza. Nadie" [VIDEO]

Al parecer, Christian Domínguez decidió ponerle punto final a su relación amical con Tomate Barraza. El cantante de cumbia tuvo desafortunadas declaraciones contra el panelista de 'Espectáculos' y lo tildó de hue... y coj... después de decidir no declararle.

Cuando Tomate Barraza comentaba su desconcierto al enterarse que envía un mensaje de audio de ese tipo llamándolo de todo, Jazmín Pinedo intervino. La conductora comentó que Christian Domínguez también le había dedicado un mensaje a través de un tercero.

"Tú te preguntas por qué envía un audio a la producción sin que tú lo sepas. Yo me imagino que es una manera de amedrentarte porque en algún momento Antonio Pavón me mandó un enseñó un mensaje que él (Christian) me dedicó a mí directamente. (Mirando a la cámara) Y a mí nadie me amenaza. Nadie", dijo Jazmín Pinedo.

Al parecer Christian Domínguez ha decidido no declarar para ninguna figura de Latina ni menos tener un enlace en vivo. El cantante de cumbia e Isabel Acevedo fueron los padrinos en la inauguración de un centro de belleza. Sin embargo, no quisieron conversar ni con Espectáculos ni con Amor Amor Amor.

Jazmín Pinedo le responde a Christian Domínguez

