Christian Domínguez ampayado con Miss Tarapoto ¿Comenzaron los problemas con Isabel Acevedo? [VIDEO]

Christian Domínguez no puede con su genio. El cantante de cumbia fue ampayado en una discoteca con Miss Tarapoto, Alexandra Reátegui. El cumbiambero llegó junto a la Gran Orquesta Internacional y estuvo bastante entretenido con la joven.

En las imágenes difundidas por el programa Amor Amor Amor, se ve a Christian Domínguez y Alexandra Reátegui conversando muy concentrados y sonrientes y a su lado aparecen los otros integrantes de la agrupación musical.

TRANQUILA CHABELITA

Isabel Acevedo puede respirar tranquila. En las imágenes difundidas no se ve ninguna evidencia de mal comportamiento por parte de Christian Domínguez. Sin embargo, la fama de 'coqueto' del cantante no es gratis. La bailarina tendrá que estar con un ojo encima de su pareja si no quiere sufrir.

Christian Domínguez ampayado

En conversación con el programa SOS Tarapoto, Alexandra Reátegui contó que Christian Domínguez es un amigo suyo y que solo estaban conversando en la discoteca, frente al resto de los integrantes de la orquesta.

"Christian es mi amigo, es un conocido. Estábamos conversando un momento y de la nada me han grabado. Christian tiene sus toques como cualquier otro chico. Todos los de la Gran Orquesta son lindos. Pero para algo más, no. Para estar con alguien, yo tendría que conocerlo bastante. Es como un amigo", dijo Alexandra Reátegui.

Sin embargo, en ningún momento la Miss Tarapoto habló de Isabel Acevedo y su relación con Christian Domínguez. En las imágenes se ve que antes de despedirse, el cantante de cumbia y la modelo intercambian besos en la mejilla y un abrazo bastante cariñoso.

Recientemente, Christian Domínguez protagonizó un bochornoso incidente en Radio Capital. El cantante de cumbia se presentó en el programa de Mónica Cabrejos, el cual recibe llamadas al aire. El público aprovechó de insultar en vivo al ex de Karla Tarazona, dejándolo sin palabras.

Christian Domínguez y las llamadas en las que lo insultan

