Christian Domínguez afirma que 'no existe' 'ampay' con Miss Tarapoto

Christian Domínguez dijo que su novia Isabel Acevedo está tranquila porque sabe que ‘vendieron humo’ al promocionar un ‘ampay’ que no existía con la Miss Tarapoto, Alexandra Reátegui.



“Me da mucha pena que gente tan miserable, con un corazón tan pobre, ‘venda humo’ de esa manera. Se la pasaron promocionando el informe como que me estuve ‘pachamanqueando’ con Alexandra y ahí están las imágenes, que dicen lo contrario”, comentó.



¿Le contaste a Isabel sobre la charla con Alexandra?

Sí, tampoco es que le cuente al pie de la letra todo lo que hago, pero sabe y está tranquila. Lo que pasa es que la gente que no es feliz no puede ver feliz a otra. Estamos bien, excelente, hace muchos años que no me sentía así.



¿Conocías a Alexandra?

No es que seamos amigos, pero la conocí cuando tenía 12 años porque su papá, Tato Reátegui, antes manejaba a ‘Papilón’, ahora es empresario y nos llevó de gira a la selva. Esa noche, en la discoteca, Tato nos pidió subir a su box familiar para declarar a la prensa local y hablar de la gira. Ahí conversé con Alexandra y me preguntó sobre la final de ‘El gran show’, eso fue todo.



Entonces, ¿Isabel no se incomodó ni te reclamó?

Para nada, le incomodó que se mienta, pero ya sabe cómo es esto.



Karla dijo en ‘Cuéntamelo todo’ que el martes recién viste a tu hijo Valentino y hace un mes que no te comunicas con sus otros dos niños, ¿eso es cierto?

No veo ese programa y los temas relacionados con mis hijos los mantengo al margen. Solo puedo decirte que estoy feliz con Isabel.

