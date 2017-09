Christian Domínguez: Angelo Fukuy le "sigue los pasos" y habría jugado a doble cachete [VIDEO]

La revelación. La joven Diana Ramírez fue entrevistada por el programa "Amor, amor, amor" y contó que el cantante de la Gran Orquesta Internacional, la misma de Christian Domínguez, Angelo Fukuy habría mantenido una relación afectiva con ella al mismo tiempo que con otra joven. Sí, habría jugado a doble cachete.



El desengaño. Diana se enteró hace un mes y medio cuando revisó el celular de Angelo Fukuy. La joven afirma que vio los mensajes que él le enviaba a Wendy Navarro, con quien el cantante mantendría una relación de casi cuatro años.



La ruptura. Diana Ramírez quiso dejarlo, le reclamó, pero dice que el amor que siente por él es más fuerte y continuó pese a saber que el cantante es infiel. La joven se siente confundida e incluso expresa que no sabe porque esta dando una entrevista sobre el tema. El domingo tuvieron una pelea y ella decidió contarlo todo sobre Angelo Fukuy.



Las pruebas. Diana presentó en el programa "Amor, amor, amor" audios que demuestran que Angelo Fukuy tenía una relación con ella. El cantante y la joven empezaron a salir en marzo, ella sintió mucha tristeza al enterarse de la verdad.



Los audios. En las grabaciones que presentó Diana Ramírez sobre Angelo Fukuy se escucha la voz del cantante, él le pregunta muy interesado por su periodo menstrual con temor a que la joven salga embarazada.



El dolor. "Yo nunca supe que tenía una relación a parte. Estoy indignada de todo lo que he pasado, Me hace mal saber que tiene tiempo con otra persona. Me dolió bastante, me quise alejar, pero no pude, cuando estás enamorada de alguien no se puede", cuenta la joven en la entrevista.

