Christian Domínguez y su bailarina se besaron en fiesta del 'Zorro' Zupe [VIDEO]

Tal parece que el romance entre Christian Domínguez y la bailarina Isabel Acevedo saldría a la luz en breve, pues las cámaras de ‘Amor de Verano’, que el último jueves hizo 11.6 puntos de rating, los captó besándose en un club, ubicado al sur de Lima.

Además, se sabe que el último jueves, Christian Domínguez e Isabel fueron vistos caminando de la mano por las calles de Surquillo y que él le habría dado un ‘palmazo’ en las nalgas.

Y aunque Christian Domínguez y la bailarina no se han pronunciado sobre esta situación, cada vez se hace más evidente su estrecha relación, pues también llegaron juntos a la discoteca ‘Mía’, donde el ‘Zorro’ Zupe celebró su cumpleaños.

‘CADA UNO VIVE SU VIDA’



Por su parte, Karla Tarazona dijo que Christian Domínguez de su hijo tiene derecho a rehacer su vida sentimental.

“Cada uno vive su vida y está bien”, sostuvo Tarazona.

Christian comentó que tienes derecho a salir con Lucas Piro...



Es así. Uno nunca sabe lo que pueda pasar. Cada uno continúa haciendo sus cosas.

¿Estás disfrutando de tu soltería?



No, pero también tengo derecho a salir. Ya dije que no me gustan los chibolos (por Lucas Piro), somos solo amigos.

¿Te incomodó que Andrea San Martín deslice que le fuiste infiel a Christian Domínguez?



Lo desmiento totalmente, siempre he sido una mujer derecha. El día que esté con una persona tampoco me voy a esconder. Que saque las pruebas de lo que dice.