Christian Domínguez sobre brevete falso: "Fui timado"  [VIDEO]

El cumbiambero Christian Domínguez asistió ayer a la Fiscalía Provincial Penal de Chorrillos por el caso de su brevete falso y aseguró que fue ‘timado’ por tramitadores de documentos.



¿Cómo quedó tu caso?

Me enteré de esta situación por ustedes, y por eso me preocupé, porque dijeron que me iban a sentenciar a cuatro años de cárcel, que estaba a punto de ser recluido.



Pero el delito es por falsificación de documentos y es grave...

Vine a averiguar el tema y no había nada. Era una investigación y ustedes ya me habían metido preso. No vine el martes por trabajo. Me investigaron y no existió lo que se afirmó.



¿Por qué te procesan?

No hubo ningún proceso, nada por el estilo. Investigaron. El caso está cerrado, archivado. La moraleja es: No se dejen timar por los tramitadores. Fue un tema de ignorancia.



¿Quedó en nada?

Como dije, no estoy en la necesidad de manejar con un brevete falso. No tenía ningún sentido. Ya cuento con un brevete legal. (J.V)



