Christian Domínguez: 'Chabelita' se burla de los comentarios de Karla Tarazona [VIDEO]

La pasa de lo más lindo. Isabel Acevedo y Christian Domínguez no hacen caso a los comentarios que pueda hacer Karla Tarazona sobre ellos. La bailarina incluso se burla de la peor forma de la madre del hijo del cantante.

El programa Amor, amor, amor captó a Isabel Acevedo durante un ensayo con Christian Domínguez. En medio de tanto momento acaramelado, la bailarina se animó a mandarle un mensajito a Karla Tarazona.

Cuando le preguntaron a 'Chabelita' porque creía que Karla Tarazona hablaba de ella en todo momento, la novia de Christian Domínguez dijo que quizá era por que le 'gustaba'.

"No sé pues le gustaré. No me interesa la verdad ¿Me ves mal?", dijo una sonriente Isabel Acevedo en declaraciones al programa 'Amor, amor, amor'.



Recordemos que Karla Tarazona hizo un viaje a Estados Unidos con sus tres hijos y, hasta la fecha, Chistian Domínguez no se ha comunicado con su pequeño para saber de él.