Christian Domínguez confirma relación con bailarina y Karla Tarazona hace esto en pleno programa en vivo [VIDEO]

Karla Tarazona ya no quiere vivir bajo la sombra de Christian Domínguez. Según la ex del cantante, ella tiene un nombre propio desde hace años por su carrera en la televisión y no quiere que le pregunten por la bailarina Isabel Acevedo después que el cumbiambero declarara esta mañana que sí mantiene una relación con la joven.

Karla Tarazona se presentó en el primer programa de 'En Boca de Todos' para comentar la revelación que hizo Christian Domínguez este martes por la mañana. La exconductora de Hola a Todos comentó que ella tiene la conciencia tranquila pues sabe que no hizo nada malo.

Además, Karla Tarazona declaró que ella fue sincera al brindarle su amistad a Isabel Acevedo pero que no se arrepiente de ello porque era lo que sentía en ese momento. También, la ex de Christian Domínguez negó sentirse traicionada porque siempre actuó de manera transparente.

Para dejar todo el escándalo atrás, Karla Tarazona decidió remover uno de los tatuajes dedicado a Christian Domínguez. En pleno programa en vivo, la expareja del cantante se sometió al procedimiento para eliminar la imagen que se encontraba atrás de su cuello.

"Christian" es la palabra que Karla Tarazona decidió borrar y reemplazar con otra figura. Al final del programa, la exconductora mostró el trabajo que realizaron en su cuello y donde pusieron un moño rosado, poniéndole punto final a su relación con Christian Domínguez.

