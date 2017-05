Karla Tarazona revelará hoy en 'La Chola Chabuca' si Christian Domínguez le fue infiel o no con Isabel Acevedo y lo difícil que fue para ella la separación del padre de su hijo. Sin embargo, en sus redes sociales el "Wachiman" se adelantó y desde ya criticó a la exmodelo por salir a contar "su verdad"



A través de Twitter Christian Domínguez publicó "hace poco era Súperman, ahora ya no. Imagínate...gracias Dios porque hiciste que me diera cuenta cuál es el fondo de todo y la forma", en clara referencia a las declaraciones que hoy dará Karla Tarazona.



Lamentablemente a Christian Domínguez le "salió el tiro por la culata", ya que lejos de recibir el respaldo de sus fans, fueron ellos mismos quienes lo criticaron duramente por su actitud.



Hace poco era Superman .... ahora ya no.... imagínate.... gracias Dios pq hiciste q me diera cuenta, cual es el fondo de todo y la forma... — Christian Dominguez (@criscadominguez) 4 de mayo de 2017

@criscadominguez Si pues eras superman pero eso no quita q eres un tramposo e inestable que pena😏 — piolin (@1025Milagros) 5 de mayo de 2017

@1025Milagros @criscadominguez Totalmente de acuerdo yo era una de sus fans siempre que lo veía uyy pensaba ke buen chiko..ahora cuando lo veo cambio canal.mal hombre — karin Felipa (@karinFelipa) 5 de mayo de 2017

@Piliziitah Mira linda y si no hablo y pongo adjetivos es solo por mi bb.. es lo único que me frena... pero todo eso que ves es falso solo es por plata — Christian Dominguez (@criscadominguez) 6 de mayo de 2017

"Ya se van dando cuenta, es fácil darse cuenta cuál es la forma de trabajo y forma de actuar. Las versiones como cambian, ahora soy malo", siguió tuiteando Christian Domínguez.



"Gracias Dios por hacer que todo pase. La mamá no se equivoca, eso por ti madre de mi corazón bajo tu bendicion" agregó Christian Domínguez, quien no dejó de contestar a quienes lo criticaban por cada tuit que publicaba y hasta se dio el lujo de bloquear a algunos usuarios que no estaban dr acuerdo con él.



El cumbiambero agregó que Karla Tarazona sale todos lados solo a hablar de él y si no lo hiciera "otra cosa sería la historia"



Ya se van dando cuenta... es fácil darse cuenta cual es la forma de trabajo modo y actuar... las versiones como cambian.. ahora soy malo.. — Christian Dominguez (@criscadominguez) 4 de mayo de 2017

Gracias Dios por hacer q todo pase....

La mamá no se equivoca ... eso por ti madre de mi corazón... bajo tu bendición — Christian Dominguez (@criscadominguez) 4 de mayo de 2017

Jajaj sale en diarios virtuales rompe su silencio y hablará de... pero si no habla de mi y a mis costillas .. que pasaría..y más de lo mismo — Christian Dominguez (@criscadominguez) 6 de mayo de 2017

Karla Tarazona lloró porque Christian Domínguez la engañó.

SEGUIDORES LE DAN CON PALO



Christian Domínguez no podrá decir que el 100 ppr ciento de la gente que lo sigue está a favor de sus acciones, pues más de uno lo criticó luego de sus tuits donde muestra su molestia por las declaraciones de Karla Tarazona.



@criscadominguez Y tu Christian mejor quedate callado y sigue juergueando con tu bailarina.. ya cansas cuando te haces el santo tremendo. — Katherine Torres (@KatherinTorresR) 4 de mayo de 2017

@criscadominguez Derrepente es porque hiciste las cosas mal y bueno toda mal acción tiene sus consecuencias y bueno te toco pues como dice tilsa "apechuga " — Alejandro Francia ☆ (@AleFrantsha) 4 de mayo de 2017

@criscadominguez Siempre te haces la víctima sonso aprende ha ser hombre en ves de un cobarde mal padre... — Veronica (@ingvir) 5 de mayo de 2017

@criscadominguez que conchán antes te tapaban tus cochinadas como los audios a Vania, ahora ya no te taparán nada ahora sin filtro..apechuga — Rocio Bojorquez (@Xio_Bojorquezm) 5 de mayo de 2017

@criscadominguez Otro tramposo igual a hart...anda cuida a tu hijito mejor en vez de estar juergueando los hijos son los primero. — Veronica (@ingvir) 5 de mayo de 2017