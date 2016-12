Christian Domínguez no descarta iniciar una relación con su bailarina [VIDEO y FOTOS] Christian Domínguez dijo que no dará más explicaciones sobre sus salidas con la bailarina. "Lo que se ve no se pregunta", es la frase con la que concuerda el cantante.

