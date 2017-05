Christian Domínguez descartó hacer dúo con Leonard León

Christian Domínguez descartó la posibilidad de compartir el escenario con Leonard León, porque no se presta para juegos ni se siente ‘payaso’ de nadie.

Hace unos días, Leonard León comentó que no tiene problema alguno con Christian Domínguez, y que le gustaría cantar a dúo en alguna oportunidad.



“No haría eso, me parece que sería una provocación para Karla. Se podría tomar de la peor manera, daría mucho qué hablar, que fue por maldad y tantas cosas. Yo no estoy para juegos, ni soy payaso de nadie”, comentó Christian Domínguez.

Sin embargo, saludó que Karla Tarazona y Leonard León hayan podido juntarse para celebrar los cumpleaños de sus menores hijos. “Me parece correcto, respeto su decisión, pero no tengo más comentarios sobre eso”, añadió Christian Domínguez.

Christian Domínguez responde a los que le piden 'matri' con Isabel Acevedo.

Referente a su relación con ‘Chabelita’, Christian Domínguez aseguró que no tienen pensado convivir o casarse.



“Ni casarnos ni vivir juntos está en nuestros planes, nadie se apura y cada uno tiene cosas por hacer. Tal como estamos, nos encontramos tranquilos, felices y seguros”, dijo Christian Domínguez.



Por otro lado, ayer por escasos minutos casi se cruzan en el aeropuerto Karla Tarazona con Christian Domínguez y ‘Chabelita’, pues viajaron a Chiclayo en diversas líneas aéreas.