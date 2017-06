Christian Domínguez aclaró porque no fue a la actuación de su hijo en el Día del Padre y desmintió los rumores que apuntan que fue porque ese día viajó con su pareja, Isabel Acevedo. El cantante tuvo que mostrar la fecha en que se tomaron las fotos del viaje.



“Felizmente tomé fotos de mi celular. El viernes por la tarde posteamos fotos de nuestro viaje que fue el día miércoles después del concierto en Andahuasi. Estuve toda la mañana de ese día”, indicó Christian Domínguez en el programa En Boca de Todos. El cantante se mostró bastante indignado.



Christian Domínguez se vio obligada a mostrar las fechas de la foto para verificar su versión. “Me tomé fotos con mis hijos el día viernes. Me despedí de mis hijos: en la mañana de Valentino y en la tarde de Camila ¿En qué momento me fui a Churín el día viernes de día, sabiendo que está a cinco horas de Lima?”, expresó el cantante.



El cantante Christian Domínguez recibe duras críticas por su ausencia en la actuación de su hijo por el día del padre. En el el programa "Amor, amor, amor" se observa que Karla Tarazona hace de papá en el homenaje que realiza su pequeño.



En las imágenes se ve como Karla Tarazona participa de la actuación por el día del padre de su pequeño y también como interactúa con otros papás. La ausencia de Christian Domínguez llama mucho la atención de los seguidores de la animadora de eventos.



El cantante estuvo presente en el programa En Boca de Todos

Karla Tarazona contó que estuvo sola en actuación de su hijo con Christian Domínguez