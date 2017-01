Christian Domínguez dijo esto sobre salidas de Karla Tarazona con bailarín Lucas Piro [VIDEO]

El 'ampay' a la salida de Karla Tarazona con el bailarín argentino Lucas Piro, recordado por el incidente del 'correazo' con Carloncho, ha puesto nuevamente en el centro de las miradas en Chollywood a Christian Domínguez. Mientras muchos comentan lo que sería una especie de venganza por por parte de la madre de su hijo, el popular 'Wachimán' se atrevió a hablar del tema.

Christian Domínguez fue abordado por una reportera de América cuando estaba ensayando junto a Isabel Acevedo, la bailarina con la que se encuentra saliendo y no se mostró molesto por ver a Karla Tarazona rehaciendo su vida.

“Me parece perfecto. Cada uno maneja su vida personal y cada uno decide salir o no. Déjala que haga su vida, no nos hagamos bolas por eso. Cada uno tiene que ser feliz a su manera”, declaró Christian Domínguez.

“Todo está bien, solo que preguntan cosas que son del pasado. Supongo que a ella también le molestará. Déjenla tranquila. No opino de ella, ella no opina de mí. Ya pasó”, remarcó Christian Domínguez tratando de dejar atrás el tema de su relación con Karla Tarazona atrás.

Quien si evitó dar alguna opinión fue Isabel Acevedo luego que Karla Tarazona le habría enviado una indirecta por haberse metido en su relación con Christian Domínguez.

“No he escuchado eso porque no veo ni tele”, dijo muy sonriente Isabel Acevedo sobre la frase “con el barrio no se choca” que lanzó Karla Tarazona.