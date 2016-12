Christian Domínguez sobre foto con bailarina: "Que hablen lo que quieran" [VIDEO]

No le interesa. Christian Domínguez no se amilana ante nada ni nadie y habla fuerte y claro tras la difusión de una fotografía junto a su pareja de baile Isabel Acevedo.

"Me importan cuatro pepinos lo que diga la gente. Vivo mi vida y no me meto en la vida de nadie. Sigo con mi vida, mis eventos y mi trabajo. Que hablen lo que quieran. Yo sigo con Isabel", dijo Christian Domínguez.

El actor y cantante ha dejado claro que no le interesa lo que otros opinen sobre su vida y el tipo de relación que mantiene con Isabel Acevedo. Christian Domínguez incluso manifestó antes que no sería raro verlo salir con la bailarina pues ambos son amigos.

Christian Domínguez sobre bailarina

Mientras tanto, Michelle Alexander, amiga de Christian Domínguez, solo le desea felicidad. Eso sí, la productora deja en claro que todo estará bien mientras no dañe a nadie.

"Que haga lo que quiera, que sea feliz. Después que no venga a llorar al hombro. Hay gente que no está de acuerdo, hay gente que quisiera que regrese con Karla, hay gente que tampoco quiere mucho a Karla, y hay gente que le gusta que esté con Chavelita. Finalmente que sea feliz y que haga lo que quiera. Es libre de enamorarse de quien quiera mientras no haga daño a nadie", contó Michelle Alexander.

Christian Domínguez expulsado de Reyes del Show

Recordemos que Christian Domínguez fue expulsado de Reyes del Show. La ‘Señito’ tomó la decisión de expulsarlo junto a su pareja de baile, Isabel Acevedo, tras vivir una incómoda situación cuando se negaron a responderle sus preguntas, después de su participación en la pista de baile. Esta actitud también enervó a Michelle Alexander y Carlos Cacho.

Gisela Valcárcel enfatizó que en la gala anterior de la semifinal de Reyes del Show no cumplieron su contrato, al negarse a bailar, y durante la semana no ensayaron en las instalaciones del canal.

