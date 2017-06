Christian Domínguez y Gran Orquesta Internacional: Pedro Loli habla tras sufrir accidente en Arequipa [VIDEO]

Un gran susto se llevaron todos los integrantes de la Gran Orquesta Internacional de Christian Domínguez. La agrupación musical sufrió un cuádruple choque camino a Arequipa a su regreso de Camaná.

El chofer del bus que transportaba a Gran Orquesta Internacional. Lalo Rojas, se llevó la peor parte pues terminó atrapado entre los fierros retorcidos. Afortunadamente, fue atendido a tiempo por los paramédicos.

El integrante de La Gran Orquesta Internacional, Pedro Loli, también sufrió heridas. El cantante se rompió la cabeza y tuvieron que cerrarla con 9 puntos. Para no preocupar a sus fanáticos, decidió realizar una transmisión en vivo en donde lucía aún la venda en la cabeza.

"Hago esta transmisión para agradecer a todos sus muestras de cariño, sus muestras de interés. He recibido muchos mensajes preguntando cómo estaba. Todo bien gracias a Dios. Con un poco del susto todavía pero bueno, hay cosas que pasan", dijo Pedro Loli.

Pedro Loli de la Gran Orquesta Internacional

El integrante de la orquesta de Christian Domínguez tuvo un discurso muy pausado en su transmisión en vivo, visiblemente afectado por el trauma del accidente. Sin embargo, Pedro Loli aseguró que todos estaban fuera de peligro, pese a los golpes que tuvieron.

"Todo pasó muy rápido. Estábamos durmiendo y sucedió esto. No sé cómo pero me rompí la cabeza. Gracias a Dios lograron sacar al chofer. Me han puesto 9 puntos en la cabeza y mucha gente me escribía porque estaban preocupados. Nos fuimos a la clínica y luego al hotel a descansar", dijo Pedro Loli.

Christian Domínguez y la Gran Orquesta Internacional sufrieron accidente de bus en Arequipa

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.