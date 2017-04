Christian Domínguez: ¿‘Hermanos Yaipén’ se desintegra? [VIDEO]

Christian Domínguez negó que su orquesta vaya a desintegrarse tras los rumores de que Angelo Fukuy y Jonathan Rojas se irían a los ‘Hermanos Yaipén’.



“Estamos tranquilos porque todo eso es falso. Seguimos trabajando y vamos a viajar. Son cosas que se dicen, pero no son ciertas”, indicó Christian Domínguez.



Luego, restó importancia a los comentarios de Walter Yaipén, quien dijo conocer de qué pie cojea el cantante.



“Eso me tiene sin cuidado y espero que se den cuenta del manejo que están utilizando en mi contra. Esto solo busca desestabilizarnos pero mi orquesta está estable y muy feliz de seguir creciendo”, aseguró Christian Domínguez.



Además, enfatizó que no se presentó junto a su orquesta en el programa ‘Esto es guerra’ por problemas internos. “Eso no me compete a mí, solo puedo decir que no fue mi responsabilidad”, añadió Christian Domínguez.



Domínguez añadió estar muy contento con su participación en ‘El gran show’ y las participaciones grupales.



“Todo salió bien, fue un trabajo duro pero valió la pena. Entiendo a Yaco por sus reclamos y molestia, pero es válido porque esto es como un partido de fútbol y siempre intentas hacer lo mejor y ganar, es una dura competencia”, finalizó Christian Domínguez.

