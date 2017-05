Christian Domínguez le dijo 'infeliz' a Metiche y lo peor vino después [VIDEO] 

Christian Domínguez y Kurt Villavicencio se dijeron de todo tras la participación del cantante de cumbia en Combate. El recordado Metiche le increpó al ex de Karla Tarazona una supuesta infidelidad con Isabel Acevedo.

¿Qué pasó? Todo empezó cuando Santi Lesmes entrevistaba a Christian Domínguez y le dijo que Kurt Villavicencio se encontraba en un auto cerca porque no quería hablar con él luego de los encuentros y desencuentros en el programa Cuéntamelo Todo.

Ante esto, Metiche sale del auto para hablar con Christian Domínguez y manifestar que él sabe muy bien las diferencias que ambos tienen. "La última vez que fuiste al programa no me quisiste responder nada ¿Por qué?", dijo Kurt Villavicencio.

Metiche vs Christian Domínguez

Ambos se enfrascaron en una fuerte discusión que terminó con Christian Domínguez retirándose del lugar y subiéndose a su camioneta. El cantante se despidió de Santi Lesmes pero no quiso voltear para responderle a Metiche.

Sin embargo, el ex de Karla Tarazona no soportó escuchar a Kurt Villavicencio y terminó por llamarlo 'infeliz'. "Lamentablemente eres un infeliz pero Dios te va a bendecir algún día", dijo Christian Domínguez.

Pero no todo quedó ahí. Metiche continuó increpándole que no quería contestarle sobre el supuesto affair que mantuvo con Isabel Acevedo cuando aún estaba casado con Karla Tarazona. Ante esto, Christian Domínguez no dudó ni un segundo en revelar algo íntimo de la vida de Kurt Villavicencio.

"Es por ese motivo que tu última relación te dejó y te abandonó. Porque eres malo de corazón", dijo Christian Domínguez, quien inmediatamente se subió a su camioneta y salió del lugar.

