Christian Domínguez: Isabel Acevedo se confiesa feliz y enamorada a su lado

“Estamos felices y enamorados”, expresó la bailarina Isabel Acevedo sobre su relación sentimental con Christian Domínguez, luego de ser consultada sobre la indirecta que le envió Karla Tarazona a través de sus redes sociales.

“Un aplauso por los que sabemos la verdad, pero queremos ver hasta dónde llega la hipocresía”, escribió Tarazona en su Facebook, luego que Christian Domínguez aceptó que era su pareja.

“¿Qué opinó? Ah bueno, no sé nada de eso (publicación). La verdad, sí estoy feliz y enamorada. Estamos tranquilos y enamorados, recién estamos iniciando todo, la gente opina y opina, pero no sabe cuál es la verdad de las cosas. Es que no voy a comentar nada, porque es nuestra vida privada, por eso no deseo salir en televisión ni en nada, porque no quiero dar explicaciones sobre mi vida. Queremos hacer las cosas ‘tranqui’, no me quiero exponer, además, no me gusta”, señaló Isabel Acevedo al programa ‘En boca de todos’.

Asimismo, Isabel Acevedo se defendió de las críticas e insultos que recibió luego de publicar un mensaje en su Instagram, en alusión a los huaicos.



“Yo publiqué lo del huaico burlándome de mí, sobre mi caso, sobre el bullying que nos hacen día a día los medios de comunicación. Al que le caiga el guante, que se lo chante. Soy un ser humano, soy mujer. Como le digo a Christian, él aguantará todo porque está acostumbrado, pero yo no”, agregó Isabel Acevedo.

NO LA QUIEREN



En tanto, en las redes sociales, Silvana Acevedo, quien sería prima de Isabel, compartió curiosas publicaciones donde hace mención a la ‘otra’ que nunca podrá ser feliz al destruir un hogar.



“Dime qué se siente subir fotos con sus cosas y no subir una foto con él, porque eres la amante”, escribió.

CHRISTIAN LLORA



De otro lado, Christian Domínguez dio una entrevista al programa ‘El reventonazo de la Chola’, donde confiesa llorando que teme que la popular ‘Chabelita’ lo deje por los insultos que recibe desde que oficializó su relación con ella. Además, dice que está enamorado y ama a la bailarina.