Christian Domínguez e Isabel Acevedo: ¿'Guachimán tiene fama de tramposo? [VIDEO y FOTOS]

Christian Domínguez lleva casi seis meses de relación con Isabel Acevedo y asegura que aunque ambos son celosos, no se dan motivos para desconfiar el uno del otro, pues conocen las claves de sus celulares y se tienen mucho respeto. También cuenta que lo que más valora de la bailarina es su corazón y el haberlo apoyado en los momentos que fue muy cuestionado por su separación con Karla Tarazona. Ahora dice que pasan por otro momento de su vida, afinando los planes a futuro, pero descartan convivir para no cometer ‘los errores’ de antes.



¿Fue un punto a tu favor que Isabel sea tu pareja de baile en ‘El gran show’?

Sí. En la temporada tuve un problema porque no puedo manejar mucho las cargadas por la operación (a la nariz). Pensé que íbamos a estar la mitad de la temporada, pero nos quedamos hasta el final porque nos sentimos cómodos y sabíamos que podíamos manejarlo.



¿Cómo hicieron para manejar la presión mediática?

Me tiene sin cuidado. Hay gente a la que les gusta el tema mediático, pero a otras, no. En mi caso, no me mueve, no es una presión ni nada. No me gusta ni me incomoda. Sigo siendo bien claro con mis cosas.



Para ti porque eres parte del medio artístico, pero Isabel es nueva, debió ser complicado para ella...

Tengo 33 años y empecé a los 15 años, o sea, ya tengo 18 años en esto. Obvio que para ella (Isabel) sí lo fue (incómodo), porque no le gustan las cámaras. Era difícil, pero lo asumió y por eso la valoro mucho, cuido mi relación. Ahora estamos felices, tranquilos, en familia y espero que estemos así para siempre.



¿Cómo son como pareja detrás de cámaras?

Superfamiliares y hogareños. Valoro mucho a mi familia y ella también. Isabel ama a su hermana y sobrina, al igual que yo.



Tienen muchas cosas en común...

Sí. Somos pocos de salir, si salimos es por alguna invitación o tema de trabajo, pero paramos con la familia, en la casa. Nos gusta mucho ir al cine y bailar. Somos muy parecidos.



Como en toda relación, también deben tener sus peleítas...

Sí, pero muy poco. Discusiones fuertes no hemos tenido, han sido por algunas ideas diferentes que tenemos, pero ambos nos contamos todo.



¿Eres celoso con Isabel?

Sí. Soy celoso pero no un enfermo de celos. Isabel también es celosa, pero lo normal. Lo necesario, aunque tampoco nos damos motivos.



‘SOMOS MUY CARIÑOSOS’

¿Te consideras un hombre ‘pisado’?

Digamos que nos tenemos mucho respeto. Manejamos nuestra relación con varios códigos, somos muy cariñosos, afectuosos, melosos. Nos contamos todo y nos respetamos. Sería insólito que esté en una discoteca solo o con hombres, imposible. Si voy a salir, lo hago con mi pareja y tranquilo.



¿No sales solo por decisión propia o por orden de ‘Chabelita’?

Por decisión propia. No hagas lo que no quieres que te hagan.



¿Eres un ‘macho que se respeta’?

Sí. La gente nos ve y dice: ‘Están templados’.



¿Isabel tiene la clave de tu celular?

Así es, pero no porque me diga ‘quiero ver tu celular’. Pongo un ejemplo para que entiendan. A veces estoy manejando y le digo que llame a mi mamá o llame a la producción del programa. Sabe mi clave y puede leer mis mensajes, porque no oculto nada. Igual ella, porque le digo que me preste su celular para ver YouTube y me dice que lo agarre. No es por un tema de desconfianza o revisar.



Te crearon fama de ‘tramposo’... ¿Isabel no tenía miedo?

No. Esa fama se adquirió porque jamás respondí nada. Si hubiera salido a hablar, hubieran existido dos versiones, pero nunca dije nada. Mi mejor respuesta es la indiferencia. Eso que ‘el que calla, otorga’ es una porquería. Siempre trabajo en nombre de Dios y no hablo de nadie para que ninguna persona hable de mí.



¿No te consideras una mala persona?

Dios sabe el tipo de gente que soy. Me gusta ayudar a la gente, soy bastante humanitario y no apruebo las injusticias. Creo que me han criado de la manera correcta, todos tenemos errores, pero como ser humano me considero un buen tipo.

Siempre te has autodenominado un hombre muy amoroso cuando estás en una relación... ¿Has pensando en casarte con Isabel?

No. Tenemos poquísimo tiempo, no hemos pensado en nada. No hay ningún apuro, tampoco vivimos juntos. Todo está bien, paso a paso uno va creciendo, va madurando y no quiere cometer los mismos errores de siempre. Las cosas suceden por algo, así que hay que tomarse un tiempo para no caer en lo mismo.



¿Qué es lo que más valoras de Isabel?

Lo que más valoro es su gran corazón, su perseverancia, sus ganas de trabajar y querer a mi familia. Es muy cariñosa, atenta como mujer y ufff... mil cosas más.



¿Te gusta cocinarle o ella a ti?

Soy cero en la cocina. Isabel sí me cocina, me atiende, me ayuda en mi trabajo, engríe, escucha, quiere siempre avanzar conmigo y tenemos muchos objetivos juntos.