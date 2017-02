La polémica parece estar persiguiendo al cantante Christian Domínguez y su pareja, la guapa Isabel Acevedo. Y es que, tal como Trome vio, ambos partieron a Europa junto a los miembros de la orquesta en la que el fornido participa.



La actual compañera de Christian Domínguez, al parecer, no quería ser fotografiada ya que se tapó la cara. Vestida de forma casual, la joven pasó rauda con su pasaporte en las manos. La expareja de Karla Tarazona, en tanto, hizo lo propio por separado.



En la última edición de El reventonazo de la Chola, Christian Domínguez tuvo unas delicadas palabras para Isabel Acevedo. "Quiero agradecerte todo el cargamontón que has pasado, que no hayas tirado la toalla, que hayas respirado y que te hayas subido a este micro tan complicado como es mi vida", mencionó.

ENAMORARSE RÁPIDO

En la víspera, la conductora Karla Tarazona fue entrevistada para saber qué era lo que opinaba sobre estas apreciaciones de su expareja hacia su actual amor. Ella evitó hablar sobre la situación de Christian Domínguez e Isabel Acevedo.



"¿Por qué son malos y no respetan los sentimientos de las personas? (...) Yo no tendría por qué opinar de sus cosas. Hay gente que se enamora muy rápido", comentó Karla Tarazona sobre Christian Domínguez.

